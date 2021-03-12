evoropaeva

ООО СДС-Финанс

Строительная отрасль ХК "Сибирский Деловой Союз" создана для реализации проекта "Доступное жилье". Компания ООО "СДС - Финанс" начала свою деятельность в декабре 2005 г.

Строительная отрасль ХК "СДС":

Лидер: на рынке строительства недвижимости в Кузбассе. За годы работы компания возвела 1 млн 550 тысяч кв.метров жилья. Новоселами стали более 22 000 семей.

Развитие: компания строит в Кемерово, Кемеровской области (Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Анжеро-Cудженск), Кемеровский район, Новосибирск, Красноярск.

Самостоятельность и независимость на каждом этапе строительства:

Инвестирование и реализация недвижимости (ООО "СДС-Финанс")

Проектирование (ООО ПИ "Кузбассгорпроект")

Строительство (ООО «СДС-Строй», ООО СК «Кемеровский ДСК»)

Производственная база (ООО «Кемеровский ДСК», ООО «Мазуровский кирпичный завод», ООО "Барзасский карьер")

Обслуживание и эксплуатация домов (ООО «УК Кемерово-Сити», ООО "Евродом")

Инноватор: разработана и внедрена уникальная серия домов сборного железобетона «СДС-2010/15». Это новейшая уникальная технология немецкой фирмы с мировым именем EBAWE.

Социальная ответственность: возведены десятки объектов социальной инфраструктуры: детские сады, храмы, спортивные объекты (СРК "Арена", региональный центр дзюдо, УСК "Лазурный", теннисный центр "Лазурный", горнолыжный курорт "Танай", объект всемирной универсиады в г.Красноярске "Енисей").