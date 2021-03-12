evoropaeva

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Строительная отрасль ХК "Сибирский Деловой Союз" создана для реализации проекта "Доступное жилье". Компания ООО "СДС - Финанс" начала свою деятельность в декабре 2005 г.
Строительная отрасль ХК "СДС":
Лидер: на рынке строительства недвижимости в Кузбассе. За годы работы компания возвела 1 млн 550 тысяч кв.метров жилья. Новоселами стали более 22 000 семей.
Развитие: компания строит в Кемерово, Кемеровской области (Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Анжеро-Cудженск), Кемеровский район, Новосибирск, Красноярск.
Самостоятельность и независимость на каждом этапе строительства:
Инвестирование и реализация недвижимости (ООО "СДС-Финанс")
Проектирование (ООО ПИ "Кузбассгорпроект")
Строительство (ООО «СДС-Строй», ООО СК «Кемеровский ДСК»)
Производственная база (ООО «Кемеровский ДСК», ООО «Мазуровский кирпичный завод», ООО "Барзасский карьер")
Обслуживание и эксплуатация домов (ООО «УК Кемерово-Сити», ООО "Евродом")
Инноватор: разработана и внедрена уникальная серия домов сборного железобетона «СДС-2010/15». Это новейшая уникальная технология немецкой фирмы с мировым именем EBAWE.
Социальная ответственность: возведены десятки объектов социальной инфраструктуры: детские сады, храмы, спортивные объекты (СРК "Арена", региональный центр дзюдо, УСК "Лазурный", теннисный центр "Лазурный", горнолыжный курорт "Танай", объект всемирной универсиады в г.Красноярске "Енисей").
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