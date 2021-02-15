Подогнать логотип под размер (68 шт.)

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок437 просмотров
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Необходимо отредактировать и подогнать под размер 150х150 px в Фотошопе или любой другой графической программе Логотип, взятый с определенного сайта. Список сайтов будет предоставлен.

Всего 68 сайтов, соответственно 68 Логотипов нужно сделать. 

Этапы работы:

  • Зайти на сайт и взять их Логотип(скриншотером типа Joxi или Monosnap или при возможности сразу как картинку сохранить). Если нет возможности с сайта сохранить лого, то поискать на Яндекс Картинках.
  • Открыть в графическом редакторе и подогнать под требуемый размер с отступом 10 px по всем краям(на белом или на другом фоне в зависимости от специфики логотипа)
  • Сохранить в формате jpg или png (название файла = название сайта+logo, например сайт www.moisite.com, тогда название файла получится таким: moisitelogo.jpg). Если сайт ведет на страницу AppStore или GooglePlay, тогда название файла = название приложения+logo.
Результат работы: 68 файлов картинок в формате jpg или png

Оплата: 10 руб. за 1 логотип 

Способ оплаты: кошелек Webmoney(WMZ), Яндекс Деньги

Связь: Скайп или Телеграмм

3 года назад
vzor78
Виктор 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$10
1 день
Благодарю за выполненную работу. Все было сделано быстро и согласно ТЗ.
Все отлично!
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