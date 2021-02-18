Логотип гостевого дома

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен34 заявки2003 просмотра
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#1$80

Есть такой сайт изба-шерегеш.рф Необходимо в его стиле сделать лого с минимальным добавлением элементов к названию гостевого дома IZBA. Возможно добавить иконку дома или чего-то связанного с горнолыжным курортом.

3 года назад
1stbreak
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2 месяца назад
Победитель конкурса
kazadulik
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3 года назад
Всё сделано грамотно, большое спасибо!
Спасибо за замечательный конкурс! Рекомендую к сотрудничеству!
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