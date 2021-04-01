Редизайн логотипа

# 1 — $ 30 # 2 — $ 10

Всем привет! Мы - мультибрендовый салон винных шкафов "Winekeys", также создаем эксклюзивные винные шкафы и витрины "под ключ" (проектирование, дизайн, монтаж ) с 2014 года. Сайт winekeys.ru инста https://www.instagram.com/winekeys.ru/

Размещаться логотип будет: на нашем сайте, в соц.сетях, на аксессуарах и упаковочных коробках, вырезаться лазером на металле.

Техзадание:

Черно-белый логотип

название на англ. языке Winekeys.

Как вариант (опционально) можно Wine выделить, окончание keys чтобы тоже стыковалось, но не несло такой нагрузки

Надпись основной посыл, графический элемент может опционально быть, но он дополняет посыл.

Огромная просьба: "топорные" идеи логотипов с винными бутылками, бокалами, виноградом, шкафами "фильтровать" через ваш креативный отдел :).

В прикрепленных файлах наш действующий логотип, это не референс!

Спасибо! Надеюсь, ваш вариант будет самым классным!