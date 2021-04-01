Редизайн логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок2159 просмотров
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#1$30
#2$10

Всем привет! Мы - мультибрендовый салон винных шкафов "Winekeys", также создаем эксклюзивные винные шкафы и витрины "под ключ" (проектирование, дизайн, монтаж ) с 2014 года. Сайт winekeys.ru инста https://www.instagram.com/winekeys.ru/

Размещаться логотип будет: на нашем сайте, в соц.сетях, на аксессуарах и упаковочных коробках, вырезаться лазером на металле. 

Техзадание:

  • Черно-белый логотип
  • название на англ. языке Winekeys.
  • Как вариант (опционально) можно Wine выделить, окончание keys чтобы тоже стыковалось, но не несло такой нагрузки
  • Надпись основной посыл, графический элемент может опционально быть, но он дополняет посыл.
Огромная просьба: "топорные" идеи логотипов с винными бутылками, бокалами, виноградом, шкафами "фильтровать" через ваш креативный отдел :).

В прикрепленных файлах наш действующий логотип, это не референс!

Спасибо! Надеюсь, ваш вариант будет самым классным!

3 года назад
ledovskoy
Дмитрий 
39 летРоссия
4 года в сервисе
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час назад
Победители конкурса
MaraG
35 летАрмения
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3 года назад
kazadulik
37 летУкраина
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2 дня назад
3 года назад
Отличное лого,всем понравилось. Используем его как на сайте, так и сделали никелированные наклейки для размещения на устройствах. Спасибо!
Рада очередному плодотворному сотрудничеству! Понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую как очень хорошего и порядочного заказчика!
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kazadulik
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Виталий
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