Добрый день! Нужен лого с использованием известного персонажа из вестерна. Черно-белый и минималистичный, но при этом желательно чтобы персонаж был узнаваемым. Короткое, но хорошо сформулированное задание и пару черно-белых изображений этого персонажа могу предоставить в личной ...