Нужно Сделать Аватар на Страницу в Instagram

Моя компания - есть конечный заказчик!

Мне нужен график, который оформлял страницы в Instagram. Портфолио показывать НЕ надо. Достаточно сказать, что Вы делали такую работу и знаете требования Instagram к графике. Подробности про тему моей страницы, исходные материалы, порядок оплаты, перспективу дальнейшей работы и прочее отправлю по e-mail. Для этого дайте мне свои контакты. Спасибо.

Лиц, представляющих агентства прошу не беспокоить! Мне сразу нужен диалог

только с конечным исполнителем!