Нужно Сделать Аватар на Страницу в Instagram

Всем привет! Мы - мультибрендовый салон винных шкафов "Winekeys", также создаем эксклюзивные винные шкафы и витрины "под ключ" (проектирование, дизайн, монтаж ) с 2014 года. Сайт winekeys.ru инста https://www.instagram.com/winekeys.ru/ Размещаться логотип будет: на нашем сайте, в соц.сетях, ...
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Моя компания - есть конечный заказчик!
Мне нужен график, который оформлял страницы в Instagram. Портфолио показывать НЕ надо. Достаточно сказать, что Вы делали такую работу и знаете требования Instagram к графике. Подробности про тему моей страницы, исходные материалы, порядок оплаты, перспективу дальнейшей работы и прочее отправлю по e-mail. Для этого дайте мне свои контакты. Спасибо.
Лиц, представляющих агентства прошу не беспокоить! Мне сразу нужен диалог
только с конечным исполнителем!
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