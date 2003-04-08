Необходимо разработать логотип для жилого комплекса. Бриф в приложении. Семейный жилой комплекс Родина Ассоциации с цветом: счастье, натуральность, весна, рост, развитие, улыбки, радость. В дальнейшем у выбранного дизайнера будет размещен заказ на фирменный стиль, а именно разработка ...
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Нужно разработать логотип для интеренет - магазина
3 года назад
Тимур Орлов orlov-tima
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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