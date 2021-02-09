Разработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка206 просмотров
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ПО ранее заполненному брифу  разработать лого для компании 

3 года назад
Infear
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 дней назад
3 года назад
$30
1 день
Ольга, отличный исполнитель. Работа выполнена в срок, всеми вариантами в целом угодила что даже было сложно выбрать. и обошлись без правок. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Очень приятно было работать с Виталием - быстрое принятие решения и оплата. Спасибо за сотрудничество!
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