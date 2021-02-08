Розробка лого

[b]День добрый,[/b] [b]Задача;[/b] Лого для предприятия мастер электрик + имя [b]Lenker [/b] и слоган [b]Elektro-Meisterbetrieb [/b] но довольно меньшего размера [u]имя и слоган строгим фонам без закарючек[/u] + ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня.
Потрібно розробити лого школи
"Школа сучасної психології" Лого повинно бути англійською SMP. Колір - темнозелений На лого слід зобразити зустріч нейронів https://images.app.goo.gl/9mqLfDHtb9tdKoVg8https://images.app.goo.gl/PFYptYkiNkTeDwAEA
- Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо создать уникальный логотип для мастер-класса, который можно будет использовать и на лендинг странице, и на общем сайте компании, а также на раздаточных материалах - ручки, блокноты и тп. Тематика: финансовая грамотность, сетевой маркетинг, деньги, бизнес. Требуется ...Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать логотип. Если определённый эскиз (в вложении зарисовка). Цветовая гамма: приближена к натуральным цветам. Легкость, воздушность приветствуется.Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт3 года назад
Создать логотип интернет магазина електроники.Логотипы и Знаки44 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Необходимо создать красочный яркий логотип с зайцем для благотворительного проекта "МОЗАИКА", в рамках которого будут предоставляться бесплатные услуги в области общественного здоровья, в частности: 1) Бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, инфекции, ...Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Нужно создать аватарку для телеграмм канала. Тематика конфискат, аукцион.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Логотип Праздничного агентства Event Agency Lubimov Show Бабочка, микрофон - приветствуютсяЛоготипы и Знаки20 заявокЗакрыт3 года назад