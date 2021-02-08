Розробка лого

Необходимо создать уникальный логотип для мастер-класса, который можно будет использовать и на лендинг странице, и на общем сайте компании, а также на раздаточных материалах - ручки, блокноты и тп. Тематика: финансовая грамотность, сетевой маркетинг, деньги, бизнес. Требуется ...