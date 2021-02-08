Розробка лого

Логотипы и ЗнакиЗакрыт1 заявка130 просмотров
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Доброго дня. 

Потрібно розробити лого школи 

"Школа сучасної психології" Лого повинно бути англійською SMP. Колір - темнозелений На лого слід зобразити зустріч нейронів https://images.app.goo.gl/9mqLfDHtb9tdKoVg8https://images.app.goo.gl/PFYptYkiNkTeDwAEA

3 года назад
guest_16128721973591
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад