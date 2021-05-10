логотипы - тут
Привет, я Алексей.
Опты работы в дизайне более 7 лет.
Горжусь тем, что принимал участие в работе над проектами:
— Связной жарит
— Mercedes She's
— VTB cуbersport
— HTC
Работаю с удовольствием, а значит и качественно!
Так же открыт для почасовой работы.
Занимаюсь:
— Разработка сайтов;
— Разработкой логотипов;
— Разработкой фирменного стиля;
— POS материалы ( визитки, баннеры и т.д );
— Брендбук;
— Кey visual.
Cтатус самозанятого в ФНС.
Для связи:
E-mail: [email protected]
Telegram, WhatsApp: +7 921 686 30 07
Либо нажав кнопку "Предложить проект"
Бриф на разработку логотипа:
Действие аккаунта приостановлено!
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