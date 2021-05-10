логотипы - тут

Привет, я Алексей.

Опты работы в дизайне более 7 лет.

Горжусь тем, что принимал участие в работе над проектами:

— Связной жарит

— Mercedes She's

— VTB cуbersport

— HTC

Работаю с удовольствием, а значит и качественно!

Так же открыт для почасовой работы.

Занимаюсь:

— Разработка сайтов;

— Разработкой логотипов;

— Разработкой фирменного стиля;

— POS материалы ( визитки, баннеры и т.д );

— Брендбук;

— Кey visual.

Cтатус самозанятого в ФНС.

Для связи:

E-mail: [email protected]

Telegram, WhatsApp: +7 921 686 30 07

Либо нажав кнопку "Предложить проект"

Бриф на разработку логотипа:

https://clck.ru/Qucbq