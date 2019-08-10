Консультация по продвижению групп в ВК

День добрый, задача такая, я хочу купить 1000 аккаунтов ВК, и сделать так, что бы эти акки вступили в мои группы, у меня 850 групп, (1000 аккаунтов будет куплено исключительно для вступления в мои группы, и с высокой вероятностью они не будут преобразованы в собаки) и мне нужно что бы каждый из 1000 аккаунтов вступил в каждую из 850 групп. Таким образом я хочу наполнить свои группы подписчиками при минимальном бюджете, нужна помощь в осуществлении этой идеи. Спасибо