Подписчики в ВК

Нужны живые профили блогеров в Инстаграмм, с подписчиками от 5000 до 100000 . Которые готовы сотрудничать по бартеру. Им нужно будет выложить пост анонс и пост отзыв. скрипты имеются, эти блогеры должны будут связаться ...