Отзыв в группе вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок267 просмотров

Оставить положительный отзыв в группе вконтакте, изучив товар, гарантии, доставку и наши условия.

отзыв уникален, банальщина не нужна

незначительная критика для естественности приветствуется

6 лет назад
Kochka1
Вася 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров