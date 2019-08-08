Поиск блогеров в Инстаграмм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок327 просмотров

Нужны живые профили блогеров в Инстаграмм, с подписчиками от 5000 до 100000 . Которые готовы сотрудничать по бартеру.  Им нужно будет выложить пост анонс и пост отзыв.

скрипты имеются, эти блогеры должны будут связаться со мной через Директ.

6 лет назад
guest_1565274578715
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров