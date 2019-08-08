Поиск блогеров в Инстаграмм

Нужны живые профили блогеров в Инстаграмм, с подписчиками от 5000 до 100000 . Которые готовы сотрудничать по бартеру. Им нужно будет выложить пост анонс и пост отзыв.

скрипты имеются, эти блогеры должны будут связаться со мной через Директ.