Оформить страницу в социальных сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен13 заявок226 просмотров
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Нужно оформить только что созданную страницу в facebook и вконтакте, а так же задать короткое имя для страницы в ФБ  (почему то это мне сделать не удается) 

6 лет назад
vyberi-buket
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
RayBondik
Валерий 
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
онлайн
6 лет назад
$15
3 дня
Очень довольна сотрудничеством, спасибо огромное. Буду обращаться еще.
Спасибо за заказ, очень приятный заказчик.