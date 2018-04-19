Рассылка коммерческого предложения в личные сообщения ВК

Ищу человека для работы с рассылкой предложения в личные сообщения ВКонтакте по списку профилей из 750-800 человек в качестве менеджера по продажам. т.е. не просто отправить сообщение - но и ответить на вопросы, проконсультировать и принять заказ. Спрос на товар отличный, выборка потенциальных клиентов - максимально узкая, так что должна быть хорошая отдача.Условия оплаты - по результатам (за подтвержденный заказ), либо обсуждаемый фикс за обработку по списку.