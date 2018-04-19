Сделать рассылку сообщений вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок219 просмотров
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Есть группа в которой состоят 16 000 человек, им нужно сделать рассылку, пишите пожалуйста стоимость и сроки.

6 лет назад
junyaden
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад