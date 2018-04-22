Постинг в facebook - Настройка приложения facebook к готовому скрипту

Социальные сети (SMM и SMO)Закрытнет заявок85 просмотров
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Нужно подключить приложения facebook к готовому скрипту для постинга на стену пользователя

После проверки работоспособности постинга, оплата

6 лет назад
vkwebsite
Андрей 
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад