Оформление группы ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт19 заявок194 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно сделать оформление группы ВК, шапка группы,аватарка,баннер.

Есть пример работы

6 лет назад
nikolaeva_a
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад