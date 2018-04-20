Оформить группу в вк

Ищу человека для работы с рассылкой предложения в личные сообщения ВКонтакте по списку профилей из 750-800 человек в качестве менеджера по продажам. т.е. не просто отправить сообщение - но и ответить на вопросы, проконсультировать и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется человек для оформления группы в вк.
Дизайнера я дам, от вас требования + креатив + оформить саму группу
Копирайтер может составить описание, от вас тз
Если все ок, то в дальнейшем на постоянной основе выстроим сотрудничество.
Присылайте портфолио и цены.
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