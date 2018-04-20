Оформить группу в вк

Добрый день!

Требуется человек для оформления группы в вк.

Дизайнера я дам, от вас требования + креатив + оформить саму группу

Копирайтер может составить описание, от вас тз

Если все ок, то в дальнейшем на постоянной основе выстроим сотрудничество.

Присылайте портфолио и цены.