Отзыв

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо набрать 3 тысячи целевых подписчиков (без ботов), с минимальными количеством коммерческих аккаунтов в подписчиках. В ответе пишите, примерно за какой срок добьетесь результата, что именно будете делать .

Целевая аудитория 20-40 лет, преимущественно женский пол. Сегмент стоматология.

6 лет назад
ilyas1529
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад