Краткое ТЗ: Необходимо разработать стратегию продвижения группы товаров в американском FB. Подготовить поэтапный план работы на пару месяцев вперед. Стоимость и сроки указывайте при ответе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо набрать 3 тысячи целевых подписчиков (без ботов), с минимальными количеством коммерческих аккаунтов в подписчиках. В ответе пишите, примерно за какой срок добьетесь результата, что именно будете делать .
Целевая аудитория 20-40 лет, преимущественно женский пол. Сегмент стоматология.
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