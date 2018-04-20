Создать страницы в социальных сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт22 заявки225 просмотров
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Задача создать страницы в социальных сетях для концертной компании.  

(Фейсбук,вконтакте,инстаграм,твиттер) 

Также наполнить страницы информацией,которую мы предоставим. 

6 лет назад
luemux2011
46 летГермания
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад