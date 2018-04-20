Продвижение FB группы (USA, англ. язык)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки141 просмотр
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Краткое ТЗ:

Необходимо разработать стратегию продвижения группы товаров в американском FB. 

Подготовить поэтапный план работы на пару месяцев вперед.

Стоимость и сроки указывайте при ответе

6 лет назад
basid
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад