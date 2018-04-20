Продвижение FB группы (USA, англ. язык)

Добрый день! Требуется человек для оформления группы в вк. Дизайнера я дам, от вас требования + креатив + оформить саму группу Копирайтер может составить описание, от вас тз Если все ок, то в дальнейшем на постоянной основе выстроим сотрудничество. Присылайте ...