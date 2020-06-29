# 1 — $ 20 # 2 — $ 9

Veronika Žuvić — дизайнер логотипов из Хорватии, специализирующаяся на геральдике. Я обращался к ней напрямую в целях выкупа лицензии на ее логотип, но, к сожалению, ответа так и не получил. Я не хочу нарушать ничьи права, но ее логотип, который я прикрепляю ниже, идеально подходит для нашего с моим партнером бизнеса. Причины две: грифон с головой льва объединяет в себе двух животных, которые, во-первых, не только отражают наши фамилии (у партнера львиная фамилия, меня многое связывает с орлами), а во-вторых он идеально ложится в концепцию бизнеса, где также будет объединение нескольких противоречивых принципов. Ниже прикрепляю исходник в хорошем качестве, полученный с помощью нейросети для улучшения качества фото (говорю об этом, потому что могут быть искажения). Трассировку сделать будет очень просто.

Задача:

Сделать легкий редизайн логотипа для бизнеса в сфере образования, с целью ненарушения авторских прав. Названия пока нет. Вдохновение можете искать в классической геральдике. В уме можете держать элитную частную школу. Представьте эмблему на пиджаках студентов или ежедневниках.

Ключевые слова:

Престижность, статусность, эксклюзивность, дороговизна, величественность, пафос, надежность.

Референсы:

http://l-o-c-o.com/lomonosov_school_ru — наиболее похожая концепция, как по идее, так и по исполнению, брендингу, цветам, позиционированию. Но здесь излишняя детализированность в логотипе, так как это классическая геральдика.

https://image.freepik.com/free-vector/lion-heraldry-logo_56473-340.jpg — удачное использование принципов классической геральдики в современном логотипе.

http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2013/10/crest-logotypes2.jpg — очень похожее направление.

http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2013/10/crest-logotypes8.jpg — здесь упор больше в классику, что тоже имеет место быть. Но такая высокая детализация (как и в случае со школой Ломоносова) плохо отразится на читабельности, вы и сами это прекрасно понимаете.

Требования:

1. Сам логотип сделан профессиональным дизайнером логотипов — проделана очень щепетильная работа, которая полностью меня устраивает. Обратите внимание на детали, например на то, как соединяются перья. Мне не нужна небрежная работа на скорую руку. Уделите пожалуйста этому время, уделив внимание мелочам и деталям.

2. Не менять концепцию. Это должен остаться лев с орлиными крыльями, который смотрит анфас.

3. Логотип почти идеально вписывается в круг. Это так и должно остаться. Можно не идеально вписывать в круг, перья могут немного выбиваться из контура круга, но это на ваше усмотрение.

4. Выражение морды льва мне очень нравится, постарайтесь это не испортить. Он серьезен, величественен и властен. Отнеситесь к нему с осторожностью, пожалуйста.

5. Можете свободно творить в области крыльев, на мой взгляд в них много отличающихся элементов — они то острые, то плавные, то широкие, то узкие.

6. Не пытайтесь упростить логотип. Да, в нем много мелких деталей, но это не просто логотип, это геральдический символ, знаковая эмблема. Изучите хотя бы основные принципы геральдики. Можете даже еще больше деталей добавить, но без фанатизма. Почувствуйте и подчеркните его неперегруженную статусность.

7. Цвета не важны. Если подберете цвета (думал о темно-бордовом, шоколадном) — хорошо, но я этого не требую, можете оставить текущие цвета.

8. Если вы подберете для логотипа шрифт — вы получите приоритет. Это не обязательно, но я буду этому очень рад. Можете взять название "Lionfly", но с названием мы еще не определились. Скорее всего название будет состоять из двух частей: на английском и русском, например: «Классический лицей "Lionfly"». Поэтому при подборе шрифтов выбирайте либо с кириллицей, либо подберите пару шрифтов для английского и русского текста. Также можете предлагать любые свои варианты, если вдруг появятся идеи.

9. Если вы подумаете над будущим брендингом, оформлением и айдентикой — вы также получите приоритет при выборе победителя. Но опять же, это совсем не обязательно. Также буду рад любым советам и рекомендациям.

10. Чем больше внимания и времени вы уделите логотипу, тем больше ваш шанс выиграть. Внимание к деталям я вижу сразу. И я очень ценю человеческий труд.

11. Еще раз: логотип меня устраивает на 100%. Я был бы рад его просто выкупить, но такой возможности нет. Чем меньше вы измените — тем более вероятно, что он мне понравится. Задачей номер один является ненарушение авторских прав. Задачи "изменить как можно больше" нет.

12. Если вы в чем-то не уверены, лучше лишний раз спросить и уточнить.

Желаю всем удачи и заранее огромное спасибо за вашу работу!