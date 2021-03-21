Занимаюсь дизайном (Банеры, Логотипы, Фирменный стиль)

ЧТО Я ДЕЛАЮ?

Занимаюсь дизайном, а именно фирменный стиль, логотипы, банеры (реклама, оформление для вашего ютуб канала, сайта, инстаграмм, группы в вконтакте и.т.п), довольно большой опыт в этой сфере что подтверждает мой портфолио. Заказы делаю быстро, надёжно и качественно. Отвечаю на все вопросы, я сделаю самый лучший вариант для вас, который вас утроит. Люблю про профессионализм в работе (что я имею ввиду? Когда заказчик чётко знает что ему нужно, ставит все условия и параметры, а я выполняю его задачу)

БЕРУ ПРЕДОПЛАТУ

Беру предоплату в размере 50%. Чтобы понимать, что заказчик настроен серьёзно и намерен работать именно со мной, мы с вами договариваемся об предоплате. Нередки случаи, когда посредники набирают у фрилансеров множество работ без предоплаты и внезапно «исчезают», далее используя полученные бесплатно наработки в своих коммерческих целях.

СХЕМА РАБОТЫ

Предварительная заявка --- Изучение техзадания ---- Окончательная заявка --- Безопасная сделка / Предоплата 50% --- Работа --- Оплата 50% --- Все исходники --- Отзыв

СПОСОБ ОПЛАТЫ

Я принимаю оплату на карту Сбербанка, АльфаБанк, Тинькофф или на кошелек в системе Qiwi кошелёк, Яндекс Деньги. Если у вас нет возможности воспользоваться ни одним из этих вариантов, но вы хотите предложить мне интересный проект, — пишите! Обязательно найдем подходящее решение.

Мои контакты

E-mail - [email protected]

telegram - @sbangl

skype - sbangl

vk page - https://vk.com/sbangl

behence (портфолио) - https://www.behance.net/sbangl

patrion (портфолио) - https://www.patreon.com/sbangl