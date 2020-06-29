Здравствуйте. У нас магазин электро товаров и диагностического оборудования для авто. Требуется создание логотипа. Цветовая гамма должна быть яркая. Сейчас логотип выглядит как на фото
Дизайн фото
Корректировка или новый дизайн логотипа на телеграмм канал
Заявки фрилансеров
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