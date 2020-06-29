Логотип для юридической компании

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Закрыт33 заявки724 просмотра

Здравствуйте. Необходимо сделать логотип для юридической компании, которая занимается иммиграцией в США. Есть графический элемент, его нужно вписать в лого (в аттаче). Из логотипа должно быть понятно направление деятельности компании. От вас - цена и сроки. Спасибо

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