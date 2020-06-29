Логотип для бренда

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Закрыт26 заявок508 просмотров

Нужно сделать логотип для компании, занимающейся розничной продажей ёмкостей (бутылок) с водой и других напитков.

Нужно сделать броский и вызывающий ажиотаж логотип, юмор приветствуется.

Желательно сделать несколько вариантов (не обязательно).

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