Требуется создание логотипа в стиле минимализм для интернет-магазина спортивной одежды. От исполнителя требуеться разработать логотип в формате PSD и в беседующем дальнейшая его поддержка, а именно изменения под печатную продукцию, нанесение на одежду и тд. ...
Нарисовать логотип
Необходимо придумать и нарисовать новый логотип для сайта https://svetoforgroup.ru https://yadi.sk/i/rIkZJ59odUYv9QК графическому изображению нужно добавить надпись "Группа компаний "Светофор", надпись должна хорошо читаться в шапке сайта. Например, можно попробовать как-то так эту надпись расположить: https://yadi.sk/i/1qcKJrSuKhziTgЛоготип основной организации у нас выглядит вот так: https://yadi.sk/i/u_1ZmjxbVoXnMg . Он нам нравится. Возможно, было бы неплохо взять его за основу.Логотип должен быть современным, симметричным, устойчивым, не содержать острых, неприятных углов. Он будет использоваться на вывесках, на визитках, на официальных документах, в сети. Соответственно, должен нормально смотреться и в градациях серого.
Цветовая схема - может быть любой.
Никакого растра. Только в векторе. Не в Photoshop. Логотип не должен напоминать логотип магазина "Светофор"
Логотип нельзя заимствовать у различных организаций, с различных ресурсов и выдавать за свой.
Выбранный исполнитель
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