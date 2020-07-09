Нарисовать логотип

Необходимо придумать и нарисовать новый логотип для сайта https://svetoforgroup.ru https://yadi.sk/i/rIkZJ59odUYv9QК графическому изображению нужно добавить надпись "Группа компаний "Светофор", надпись должна хорошо читаться в шапке сайта. Например, можно попробовать как-то так эту надпись расположить: https://yadi.sk/i/1qcKJrSuKhziTgЛоготип основной организации у нас выглядит вот так: https://yadi.sk/i/u_1ZmjxbVoXnMg . Он нам нравится. Возможно, было бы неплохо взять его за основу.Логотип должен быть современным, симметричным, устойчивым, не содержать острых, неприятных углов. Он будет использоваться на вывесках, на визитках, на официальных документах, в сети. Соответственно, должен нормально смотреться и в градациях серого.

Цветовая схема - может быть любой.

Никакого растра. Только в векторе. Не в Photoshop. Логотип не должен напоминать логотип магазина "Светофор"

Логотип нельзя заимствовать у различных организаций, с различных ресурсов и выдавать за свой.