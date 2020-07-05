Разработка логотипа компании одежды

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Завершен19 заявок387 просмотров

Требуется создание логотипа в стиле минимализм для интернет-магазина спортивной одежды. 

От исполнителя требуеться разработать логотип в формате PSD и в беседующем дальнейшая его поддержка, а именно изменения под печатную продукцию, нанесение на одежду и тд.

Отправляйте ваши брифы и минимальную стоимость выполнения заказа. 

Заявки без брифа либо минимальных уточняющий вопросов для определения финального бюджета проект рассматривать не буду!  

5 лет назад
alex159357
Максим 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
5 лет назад
$41
7 дней
Хочу порекомендовать Елену как очень ответственного, серьезного и при этом креативного специалиста. Дизайн, логотипа который она сделала понравился и не требовал каких либо правок. Также работа была сделана раньше указаного срока. Спасибо за сотрудничество!
Максим - отличный заказчик! Четко поставленная задача, конструктивная коммуникация! Оплата в срок! Приятно было поработать!

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