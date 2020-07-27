Создать логотип инстаграм и телеграм канала

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Завершен24 заявки637 просмотров

Нужно придумать и реализовать логотип, для финансового (образовательного) канала

5 лет назад
Radon341
28 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

danilaM
Данила 
23 года
5 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Escrow
Все красиво сделано
Очень хороший заказчик. Всем советую

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