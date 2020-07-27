Общественная организация по защите прав потребителей «единый контроль» логотип должен соответствовать названию. Образцы дизайна скину при личном сообщении. Нельзя использоваться государственную символику и символику других организации
Создать логотип инстаграм и телеграм канала
Нужно придумать и реализовать логотип, для финансового (образовательного) канала
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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