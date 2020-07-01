Нарисовать логотип

Требуется создание логотипа в стиле минимализм для интернет-магазина спортивной одежды. От исполнителя требуеться разработать логотип в формате PSD и в беседующем дальнейшая его поддержка, а именно изменения под печатную продукцию, нанесение на одежду и тд. ...