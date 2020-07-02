Нарисовать логотип

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Закрыт45 заявок702 просмотра

Логотип придуман, чернобелый простые линии. Осталось нарисовать

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