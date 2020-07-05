Логотип для компании, выполняющей решения экзамена.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен38 заявок644 просмотра

Добрый день!

Нужно разработать логотип для компании, выполняющей решения по одному из экзаменов.

В нем будет название сайта и небольшой лозунг.

Предпочтение желтым и красным цветам. Исполнителю предоставлю название сайта, лозунг, скрин сайта где будет размещен логотип для понимания какие лучше цвета использовать.

5 лет назад
prohodcev-misha
Михаил 
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7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
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$20
2 дня
Escrow
Всё было отлично. Предоставил сразу несколько вариантов логотипов на выбор. После этого очень оперативно выполнил некоторые пожелания по доработке. Очень понравилось работать с Михаилом, рекомендую однозначно!
Отличный заказчик! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

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