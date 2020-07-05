Логотип для компании, выполняющей решения экзамена.

Добрый день!

Нужно разработать логотип для компании, выполняющей решения по одному из экзаменов.

В нем будет название сайта и небольшой лозунг.

Предпочтение желтым и красным цветам. Исполнителю предоставлю название сайта, лозунг, скрин сайта где будет размещен логотип для понимания какие лучше цвета использовать.