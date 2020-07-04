Добрый Имеется сайт который буквально недавно приобрёл новый вид https://canvyy.com/ Нуждаюсь в ре-дизайне логотипа ну или в его ре-стайлинге. По срокам крайне важно сегодня. Я буду на ...
Разработать логотип
Здравствуйте, как Вы относитесь к заказчикам которые сами не знают чего хотят? Хочется получить бренд или по простому лого для фирмы, если получится разработать бренд бук будет вообще клево!
Сфера деятельности ремонт оргтехники, заправка картриджей (лазерных), ноутбуков, телефонов, настройка ПО, сетей и т.д.
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