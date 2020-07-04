Разработать логотип

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Закрыт35 заявок1376 просмотров

Здравствуйте, как Вы относитесь к заказчикам которые сами не знают чего хотят? Хочется получить бренд или по простому лого для фирмы, если получится разработать бренд бук будет вообще клево!

Сфера деятельности ремонт оргтехники, заправка картриджей (лазерных), ноутбуков, телефонов, настройка ПО, сетей и т.д.

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