Разработать логотип сайта. Название: Revoke Логотип выполнить в стиле альтернативных,готических шрифтов что-то современное и цепляющее. В одну строку на прозрачном фоне Качество рисунка и шрифта - очень высокое
Предложить вариант логотипа для сайта
Интернет магазин по продаже косметики и принадлежностей для косметологов и визажистов.
ссылка на магазин: https://cosmetic-trend.ru/
Варианты: цвета логотипа под стилистику сайта или черным цветом надпись названия COSMETIC-TREND
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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