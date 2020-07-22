Предложить вариант логотипа для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
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Завершен25 заявок970 просмотров
#1$10

Интернет магазин по продаже косметики и принадлежностей для косметологов и визажистов.

ссылка на магазин: https://cosmetic-trend.ru/

Варианты: цвета логотипа под стилистику сайта или черным цветом надпись названия COSMETIC-TREND

5 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Победитель конкурса

patrickstul
Виктор 
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
#1
Виктор предложил лучший вариант логотипа в конкурсе, по просьбе оперативно доработал его и сдал работу. Видно, что специалист с креативным мышлением. Рекомендую.
Отличный и коммуникабельный заказчик.

Заявки фрилансеров

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