Логотип в векторе (простой)

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Завершен20 заявок492 просмотра

Надо сделать несложный лого в векторе для транспортной компании (аббревиатура 3 буквы + объект = грузовое авто);

набросок и пример авто в лс исполнителю

от Вас окончательная цена и срок за 3 варианта с доработкой

5 лет назад
wdwdwd
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2 года назад

Выбранный исполнитель

Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
7 дней назад
5 лет назад
$10
2 дня
Работа сделана быстро и качественно, всё согласно ТЗ. Хороший исполнитель, рекомендую.
Приятно было поработать! Оплата моментально. Спасибо за интересный проект. Рекомендую к сотрудничеству.

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