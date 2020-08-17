Разработать логотип

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен42 заявки1937 просмотров
#1$30

Необходимо разработать логотип компании "Автопричал". Компания предлагает услугу: стоянка для грузовых автомобилей.

Примеры сайтов:

https://www.dornet.ru/

http://xn--80aeacetikgfslhdyir0a4tf.xn--p1ai/

https://stoyanka-gruzovaya.ru/

Значок, рядом расположено название компании Автопричал. 

Шрифт логотипа - стандартный безопасный шрифт.

Пожелание по цветовой палитре - коричневый; бордовый; бежевый; красный. Возможно сочетание двух цветов. Собственные идеи приветствуются.

Целевая аудитория - компании или частные лица, которые доставляют большие грузы. Например Магнит, Вайлберис т.д.  

Форма логотипа - прямоугольная.

Расположение букв - горизонтально.

Логотип должен поддаваться масштабированию, так как будет нанесение на предметы (ручки, визитка и т.д.).

5 лет назад
ivandamari
Марина 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Победитель конкурса

Artem_Soroka
Артём 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
#1
Отличный исполнитель. Рекомендую.
Всё хорошо и быстро.

Заявки фрилансеров

Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вячеслав
 
55 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Нарек
 
24 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Виктория
 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Богдан
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Владислава
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Эдуард
 
54 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Владислав
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Artem_Soroka
Артём 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
#1
Эржан
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
41 год
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
онлайн
201 отзыв
5 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Павел
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Амаль
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Надежда
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
6 отзывов
5 лет назад
Данило
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
5 лет назад
Данил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Виктория
 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
19 часов назад
158 отзывов
5 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Мария
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Владислав
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Софи
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
12 дней назад
20 отзывов
5 лет назад
Екатерина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Игорь
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Александр
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Артем
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
22 отзыва
5 лет назад
Евгений
 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
28 отзывов
5 лет назад
Татьяна
 
54 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Александр
 
51 год
7 лет в сервисе
Был
день назад
94 отзыва
5 лет назад
Виктор
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Глеб
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Алла
 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
5 лет назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
93 отзыва
5 лет назад
Коновалов
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Константин
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
70 отзывов
5 лет назад
Эльвин
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
5 лет назад
Елизавета
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ярослав
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип телеграм-канала

    Нужно сделать логотип 640х640, но чтобы он был читаем и различим в круглом варианте в телеграме. Отправлю картинку, которую нужно будет перерисовать и на ее основе сделать логотип.

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип

    Здравствуйте. Необходим логотип для строительной компании в кратчайшие сроки. 3 варианта. Название компании ГарантГрупп.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип

    Интернет магазин . Называется lider svet . Предлагаем товар люстры бра торшеры.

    Логотипы и Знаки52 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип в векторе (простой)

    Надо сделать несложный лого в векторе для транспортной компании (аббревиатура 3 буквы + объект = грузовое авто); набросок и пример авто в лс исполнителю от Вас окончательная цена и срок за 3 ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Предложить вариант логотипа для сайта

    $10

    Для нового интернет магазина по продаже аксессуаров (одежды и питания) для животных нужен логотип. ссылка на магазин: http://lifepet.ru/ Варианты: цвета логотипа под стилистику сайта или любой предложенный вами вариант, который стилистически вписывается в текущий ...

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Предложить вариант логотипа для сайта

    $10

    Интернет магазин по продаже косметики и принадлежностей для косметологов и визажистов. ссылка на магазин: https://cosmetic-trend.ru/ Варианты: цвета логотипа под стилистику сайта или черным цветом надпись названия COSMETIC-TREND

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип

    Я начинающий мастер по маникюру, хочу сделать логотип. Нужно всего лишь нарисовать руку

    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать логотип сайта.

    Разработать логотип сайта. Название: Revoke Логотип выполнить в стиле альтернативных,готических шрифтов что-то современное и цепляющее. В одну строку на прозрачном фоне Качество рисунка и шрифта - очень высокое

    Логотипы и Знаки6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад