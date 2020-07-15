Необходимо разработать логотип компании "Автопричал". Компания предлагает услугу: стоянка для грузовых автомобилей. Примеры сайтов: https://www.dornet.ru/ http://xn--80aeacetikgfslhdyir0a4tf.xn--p1ai/ https://stoyanka-gruzovaya.ru/ Значок, рядом расположено название компании Автопричал. Шрифт логотипа - стандартный безопасный шрифт. ...
Обновить логотип
Привет! Провожу редизайн достаточно крупного сервиса и появилась задача по частичному ребрендингу, в том числе и лого, а так как я не занимаюсь логотипами - хочу передать задачу другому дизайнеру :)
Немного пояснений:
Есть старый сайт: https://rentride.ru/
Есть мобильное приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sbssoft.rentride.c2c.android.v1&hl=ru
Логотип будет использоваться как для WEB так и для дальнейшей печати на сувенирной продукции
Прикреплю старый лого для удобства
Там можно увидеть старый логотип в старом стиле. От него отталкиваться абсолютно не обязательно (он ужасен)). Самое важное - аргументировать предлагаемый лого
Я не знаю, важны ли страницы в новом дизайне, если да - скину :)
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Стоимость: 80$
Сроки (Очень критично): Уложиться в 3 дня, начиная с завтрашнего (понимаю, мало, но сроки горящие). Завтра (до 16:00 мск) предоставить варианты/скетчи обновленного лого, чтобы заказчик смог выбрать понравившийся. Так и тебе и мне будет гораздо легче)
Пиши "rentaride" в заявке, чтобы я понял, что задача прочитана полностью)
Если будут какие-то вопросы - на все отвечу) Сегодня выбираю исполнителя
Выбранный исполнитель
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