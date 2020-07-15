Обновить логотип

Привет! Провожу редизайн достаточно крупного сервиса и появилась задача по частичному ребрендингу, в том числе и лого, а так как я не занимаюсь логотипами - хочу передать задачу другому дизайнеру :)

Немного пояснений:

Есть старый сайт: https://rentride.ru/

Есть мобильное приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sbssoft.rentride.c2c.android.v1&hl=ru

Логотип будет использоваться как для WEB так и для дальнейшей печати на сувенирной продукции

Прикреплю старый лого для удобства

Там можно увидеть старый логотип в старом стиле. От него отталкиваться абсолютно не обязательно (он ужасен)). Самое важное - аргументировать предлагаемый лого

Я не знаю, важны ли страницы в новом дизайне, если да - скину :)

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Стоимость: 80$

Сроки (Очень критично): Уложиться в 3 дня, начиная с завтрашнего (понимаю, мало, но сроки горящие). Завтра (до 16:00 мск) предоставить варианты/скетчи обновленного лого, чтобы заказчик смог выбрать понравившийся. Так и тебе и мне будет гораздо легче)

Пиши "rentaride" в заявке, чтобы я понял, что задача прочитана полностью)

Если будут какие-то вопросы - на все отвечу) Сегодня выбираю исполнителя