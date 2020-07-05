Нужно разместить лого на картинках товара

Доброго времени суток! Требуется помощь в размещении логотипа на различных картинках товара. Есть вектор или png вариант лого. Товары различные, пример в прикрепленном файле. Товаров около 23 штук.

Главное условие - лого должен выглядеть так, что визуально товар должен смотреться как действительно брендированный