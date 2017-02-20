Анимационный баннер на сайт (сценарий)

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Завершен10 заявок432 просмотра

Здравствуйте!

Меня интересует: Кто может такое сделать? Стоимость? Сроки?

Заранее спасибо!

Трансляция анимации будет при открытии главной страницы сайта (а также сайтов наших партнеров) и на его фоне как самостоятельная единица (реклама). По типу как идет кино, а во время нее эта реклама, она не прерывает работу с сайтом, просто происходит действие на фоне страницы сайта. Это не видеоролик!

Анимация.

Анимационные образы по размеру должны занимать примерно 3-ю (или 4-ю) часть монитора.

Капля крови выглядывает с края монитора - пример. Выглядывает, типо, никого нет? Убедившись, что никого нет, капля выходит и идет по нижней части экрана компьютера - пример.

Навстречу ему, с той части экрана, в сторону которой направляется капля, выходит прибор. Прибору нужно сделать руки и ноги. Капля, увидев прибор, испугавшись, хватается за голову, пытаясь быстро скрыться, она сначала как бы растекается - пример. Прибор смотрит и качает головой, накшталт, аяяй…

Капля снова собирается в исходное положение и убегает за границы экрана.

Прибор спокойно шагает по краю экрана и в это время появляется доктор, он идет к прибору - пример 1, пример 2. Берет прибор в руку. Останавливается и возле его лица начинают появляться облака с фразами - пример

1 фраза в облаке: Комплексный анализ крови БЕЗ забора крови!

2 фраза в облаке: Более 100 показателей крови!

3 фраза в облаке: 10 минут и результат на руках

4 главная фраза-слоган в облаке: (более крупно): “Ни крови, ни боли - а результат тот же формулы крови!”.

После показа всех фраз доктор довольный с прибором в руках уходит за пределы экрана.

WordPress
8 лет назад
0403872
38 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$120
5 дней
Молодец!
С Надеждой добротно поработали. Четкое подготовленное задание. Нужные графические материалы - были сразу предоставлены. Незамедлительная оплата. Одни положительные эмоции от сотрудничества с ней. Конечно же, рекомендую!!!

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SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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