Необходимо отрисовать баннер для сообщества (магазин). Желательно вручную. Имеется собственный логотип и бренд, сделать необходимо под них. Креатив и нестандартный подход приветствуется. Группу/логотип и подробное ТЗ сообщу исполнителю.
Анимационный баннер на сайт (сценарий)
Здравствуйте!
Меня интересует: Кто может такое сделать? Стоимость? Сроки?
Заранее спасибо!
Трансляция анимации будет при открытии главной страницы сайта (а также сайтов наших партнеров) и на его фоне как самостоятельная единица (реклама). По типу как идет кино, а во время нее эта реклама, она не прерывает работу с сайтом, просто происходит действие на фоне страницы сайта. Это не видеоролик!
Анимация.
Анимационные образы по размеру должны занимать примерно 3-ю (или 4-ю) часть монитора.
Капля крови выглядывает с края монитора - пример. Выглядывает, типо, никого нет? Убедившись, что никого нет, капля выходит и идет по нижней части экрана компьютера - пример.
Навстречу ему, с той части экрана, в сторону которой направляется капля, выходит прибор. Прибору нужно сделать руки и ноги. Капля, увидев прибор, испугавшись, хватается за голову, пытаясь быстро скрыться, она сначала как бы растекается - пример. Прибор смотрит и качает головой, накшталт, аяяй…
Капля снова собирается в исходное положение и убегает за границы экрана.
Прибор спокойно шагает по краю экрана и в это время появляется доктор, он идет к прибору - пример 1, пример 2. Берет прибор в руку. Останавливается и возле его лица начинают появляться облака с фразами - пример
1 фраза в облаке: Комплексный анализ крови БЕЗ забора крови!
2 фраза в облаке: Более 100 показателей крови!
3 фраза в облаке: 10 минут и результат на руках
4 главная фраза-слоган в облаке: (более крупно): “Ни крови, ни боли - а результат тот же формулы крови!”.
После показа всех фраз доктор довольный с прибором в руках уходит за пределы экрана.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры27 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно несколько баннеров и лого под соц сети. Смотрите ТЗ.Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1wopOJOVS4UrFY8vO_9ieBL_M9vmwHG0yq8kDngUNinY/edit?usp=sharing Приведите примеры Ваших работ по данной тематике. Схемы работы: Вы предлагаете до 3-х разных вариантов. Если подходит один из них мы Вы дорабатываете его согласно пожеланиям.Баннеры9 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем, привет! Ищу дизайнера (иллюстратора), который закроет потребность в поиске новых решений. Основная задача, это иллюстрации на тему хоккея для сайта iceradar.ru и соц. группы vk.com/iceradar Текущая задача ...Баннеры6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо на данных баннерах поменять цены: На желтом баннере оставить одну цену 31 300 р. На голубом баннере оставить одну цену 16 200 р.Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $35
Нужно сделать современный векторный баннер (отрисовка с фото) с красивой анимацией. ТЗ есть!Баннеры7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Нужно сделать два ярких, динамичных кликабельных баннера (тематика ювелирная). Визуал и сюжет найти и придумать самостоятельно (дизайнер нужен с фантазией, в т.ч. для размещения дальнейших задач). Детали по каждому баннеру дам выбранному исполнителю.Баннеры10 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно сделать баннер для группы VK на спортивную тематику Суть конкурса "Подарок за репост" На баннере нужно разместить призы конкурса Баннер должно привлекать внимание целевой аудитории (подбор правильных цветов ...Баннеры10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен баннер для инвестиционного проекта. Анимационный 468х60. +30% за три часа и партнерская программа 10 процентов. АвтовыплатыБаннеры14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать банер для сайта, который посвящен сообществукоучей http://dv-coach.ru,по аналогии с банером для сайта http://romandosov.ru. В банере http://romandosov.ru выражено больше прокоучинг и тренерство. На этом сайте http://dv-coach.ru надо выразить про коучинг и про сообщество. ...Баннеры8 заявокЗакрыт8 лет назад