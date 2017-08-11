Zadumka_Studio

Добрый день! Меня зовут Елена. Есть файл штендера https://yadi.sk/d/lmvmqCSt3SwkkZ Превью прикрепляю (он не у всех корректно открывается, проверьте сперва, как откроется у вас). Нужно внести маленькие правки: 1) Заменить цену на 319р 2) Лого "шоколадница" наверху увеличиваем чуть-чуть 3) Стакан чуть увеличить ...
- Наружная реклама6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Есть баннер в Иллюстраторе, есть шрифты. Нужно взять фон этого баннера (на стену) и на его основе сделать одностороннюю листовку А6, срочно. До 18.00 листовка должна быть уже утверждена, первый макет должен быть часа ...Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Меня зовут Елена, у меня дизайн-студия. Ищу ответственного, профессионального дизайнера (не новичка) полиграфии, работающего в Иллюстраторе, для разработки одностороннего флаера (информацию предоставим). Обязательное условие - быть на связи. Прошу указать вилку цен. Заранее спасибо.Дизайн продукции16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $17
Задание прилагаюВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Доброй ночи! Меня зовут Елена. Нужно разработать электронное приглашение для рассылки по почте. Все исходники предоставляю, нужно их красиво скомпоновать. Срок выполнения работы до 20.08. 1. Нужно взять блок про саму выставку (приложен). 2. Слово: [i]Приглашение[/i] 3. Добавить лого Dentelle и AMORЕT (вышлю файлы, где можно их взять ...Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Нужно разработать одностороннюю листовку.Дизайн продукции30 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Требуется разработка упаковки для нижнего белья (коробка).Дизайн продукции16 заявокЗакрыт6 лет назад