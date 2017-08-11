Zadumka_Studio

Елена Щёкина Zadumka_Studio

 
42 годаРоссия/Курск
7 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$17
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Внести правки в макет штендера

    Добрый день! Меня зовут Елена. Есть файл штендера https://yadi.sk/d/lmvmqCSt3SwkkZ Превью прикрепляю (он не у всех корректно открывается, проверьте сперва, как откроется у вас). Нужно внести маленькие правки: 1) Заменить цену на 319р 2) Лого "шоколадница" наверху увеличиваем чуть-чуть 3) Стакан чуть увеличить ...

    Наружная реклама6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Листовка А6 на основе баннера (срочно)

    Добрый день! Есть баннер в Иллюстраторе, есть шрифты. Нужно взять фон этого баннера (на стену) и на его основе сделать одностороннюю листовку А6, срочно. До 18.00 листовка должна быть уже утверждена, первый макет должен быть часа ...

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать односторонний еврофлаер

    Здравствуйте! Меня зовут Елена, у меня дизайн-студия. Ищу ответственного, профессионального дизайнера (не новичка) полиграфии, работающего в Иллюстраторе, для разработки одностороннего флаера (информацию предоставим). Обязательное условие - быть на связи. Прошу указать вилку цен. Заранее спасибо.

    Дизайн продукции16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать баннер-приглашение

    Доброй ночи! Меня зовут Елена. Нужно разработать электронное приглашение для рассылки по почте.  Все исходники предоставляю, нужно их красиво скомпоновать. Срок выполнения работы до 20.08. 1.     Нужно взять блок про саму выставку (приложен). 2.     Слово: [i]Приглашение[/i] 3.       Добавить лого Dentelle и AMORЕT  (вышлю файлы, где можно их взять ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Tsvetnaya
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
год назад
$17
10 баллов
6 лет назад
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Елена очень ответственный и позитивный человек. Предоставление подробного описания задачи, со всеми необходимыми сопутствующими материалами и своевременная оплата. Однозначно рекомендую!
Спасибо Надежде за сотрудничество! Все выполнено быстро и принято без правок! Будем работать дальше.
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alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Разработать баннер-приглашение
Спасибо за интересный проект и приятное сотрудничество.
Алексей, спасибо за качественный результат и профессиональный подход к делу!
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