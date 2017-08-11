Zadumka_Studio

Добрый день! Есть баннер в Иллюстраторе, есть шрифты. Нужно взять фон этого баннера (на стену) и на его основе сделать одностороннюю листовку А6, срочно. До 18.00 листовка должна быть уже утверждена, первый макет должен быть часа ...