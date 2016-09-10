Редактирование листовки в InDesign

Здравствуйте! Нужно заменить информацию в брошюре: http://joxi.ru/vAWMQk1uDLadmW http://joxi.ru/4AkQNVwtGnYymq файл для оценки трудоемкости во вложении. Итоговый файл должен быть готов к печати. Исходники и фотографии пришлю после выбора Исполнителя. Заранее признателен за отклики.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть шаблон листовки в InDesign:
https://drive.google.com/open?id=0B1Rjyv9jD6OoYy1MV25iWkdSM3c
На базе данного шаблона нужно создать 21 листовку для других продуктов.
В листовках меняется только текст, фото и значение в таблице.
В результате должен получиться 21 файл InDesign (исходник) и 21 файл PDF.
Указываем сроки, цены.
Работы на 2-3 часа максимум. Только CTRL-C и CTRL-V.
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