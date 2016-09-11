Дизайн карты постоянного клиента

Есть шаблон листовки в InDesign: https://drive.google.com/open?id=0B1Rjyv9jD6OoYy1MV25iWkdSM3c На базе данного шаблона нужно создать 21 листовку для других продуктов. В листовках меняется только текст, фото и значение в таблице. В результате должен получиться 21 файл InDesign (исходник) и 21 файл PDF. Указываем сроки, цены. Работы ...
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Необходимо сделать дизайн клубной карты (аналог банковской карты) постоянного клиента.
Тематика: Прокат и Аренда гироскутеров Ninebot
1. Дизайн Карточки Клиента.
Принцип: Клиент при первом визите получает данную карту. Заполняет необходимые поля на отрывной части. На его части, ставится печать. При каждом катании мы ставим в поле печать. Когда клиент соберет 10 печатей, он ее меняет на клубную карту.
Формат: А5 вертикально. Внизу отрывная часть (отделить пунктиром, при печати сделаем дырки для более легкого отрыва).
В нижней нижней части поля: Имя и фамилия, телефон, email, дата рождения. А так же, 3 чекбокса, где нужно поставить галочку.
- Я взрослый
- Я ребенок
- Я взрослый с ребенком
В верхней части есть 10 полей, где можно поставить печать.
Предпочтение: Светлые тона, абстракция, картинки с людьми, катающиеся на гироскутерах.
2. Дизайн Клубная карта:
Двухсторонняя.
Размер банковской карты. Нужно учитывать место под магнитную полоску и номер ее.
Из надписей: Карта постоянного клиента клуба Наколесах + наш логотип.
Предпочтение: темные цвета, абстракция, картинка (силует) гироскутера.
В приложение пример (просто для понимания)
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