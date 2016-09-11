Дизайн карты постоянного клиента

Необходимо сделать дизайн клубной карты (аналог банковской карты) постоянного клиента.

Тематика: Прокат и Аренда гироскутеров Ninebot

1. Дизайн Карточки Клиента.

Принцип: Клиент при первом визите получает данную карту. Заполняет необходимые поля на отрывной части. На его части, ставится печать. При каждом катании мы ставим в поле печать. Когда клиент соберет 10 печатей, он ее меняет на клубную карту.

Формат: А5 вертикально. Внизу отрывная часть (отделить пунктиром, при печати сделаем дырки для более легкого отрыва).

В нижней нижней части поля: Имя и фамилия, телефон, email, дата рождения. А так же, 3 чекбокса, где нужно поставить галочку.

- Я взрослый

- Я ребенок

- Я взрослый с ребенком

В верхней части есть 10 полей, где можно поставить печать.

Предпочтение: Светлые тона, абстракция, картинки с людьми, катающиеся на гироскутерах.

2. Дизайн Клубная карта:

Двухсторонняя.

Размер банковской карты. Нужно учитывать место под магнитную полоску и номер ее.

Из надписей: Карта постоянного клиента клуба Наколесах + наш логотип.

Предпочтение: темные цвета, абстракция, картинка (силует) гироскутера.

В приложение пример (просто для понимания)