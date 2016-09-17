Нанесения лого и домена на упаковку

Нужно сделать двустороннюю визитку. По макету. С текстом. Вам нужно будет лишь все красиво оформить ) Портфолио прошу указывать, чтобы я понимал ваш уровень.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток
Задание: На упаковку сумки нанести лого и домен, необходимо учесть следующее:
1. Упаковка прозрачная и на самой сумке также есть лого, поэтому они должны сосчитаться.
2. Сумки будут нескольких цветов бардовый, зеленый, и черный поэтому лого на упаковке нужно сделать в нескольких цветах
Лого и домен нужно сделать в двух вариантах
1. Красным цветом
2. Синим
Предложите свое виденье
Для выбора более подходящего под разные сумки
Фото сумки в упаковке и лого во вложении
Домен: www.bags-packs.com
Спасибо!
- Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
1.На 1 плане крупно отрисован петух, который держит в одной руке кофе ,во второй руке хот-дог. Он облокачивается на ТРК ,которая нарисована у самой “стенки календаря” (минимальная ее часть, дабы избежать недоразумений во время порезки) У ...Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $5
Дизайн вывески для маникюрного салона, размер вывески 200 * 40 смДизайн продукции27 заявокЗакрыт7 лет назад
нужно создать детскую книгу сказок с использованием фото. полная подготовка к печати и возможно печать.Дизайн продукции11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Меня зовут эдик, я хочу заказать брату на юбилей 50 лет фотоколлаж в виде альбома-книги , где будут фото и наши пожелания со стихами! Что для этого нужно и дизайн должен быть самым ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется нарисовать дизайн листовки под лобовое стекло автомобиля. Формат А5 \ А6 Двусторонняя. Сайт: www.dtp-help.ru На лицевой стороне предполагается поле для мобильного телефона с надписью "Если Вам мешает мой автомобиль прошу связаться со мной по телефону:" + Логотипы и ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
формат А4 основной посыл в файлеДизайн продукции18 заявокЗакрыт7 лет назад