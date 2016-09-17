Нанесения лого и домена на упаковку

Дизайн продукцииЗавершен4 заявки199 просмотров
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Доброго времени суток 

Задание: На упаковку сумки нанести лого и домен,  необходимо учесть следующее:

1. Упаковка прозрачная и на самой сумке также есть лого, поэтому они должны сосчитаться.

2. Сумки будут нескольких цветов бардовый, зеленый, и черный поэтому лого на упаковке нужно сделать в нескольких цветах 

Лого и домен нужно сделать в двух вариантах

1. Красным цветом

2. Синим 

Предложите свое виденье 

Для выбора более подходящего под разные сумки 

Фото сумки в упаковке и лого во вложении 

Домен:  www.bags-packs.com

Спасибо!

7 лет назад
KuStar
42 годаКазахстан
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
workofkir
Кирилл 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена на отлично и в срок. 100% попадание с ожиданием, чувствуется профессионализм и самое главное любовь к своему делу!
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