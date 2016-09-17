Нанесения лого и домена на упаковку

Доброго времени суток

Задание: На упаковку сумки нанести лого и домен, необходимо учесть следующее:

1. Упаковка прозрачная и на самой сумке также есть лого, поэтому они должны сосчитаться.

2. Сумки будут нескольких цветов бардовый, зеленый, и черный поэтому лого на упаковке нужно сделать в нескольких цветах

Лого и домен нужно сделать в двух вариантах

1. Красным цветом

2. Синим

Предложите свое виденье

Для выбора более подходящего под разные сумки

Фото сумки в упаковке и лого во вложении

Домен: www.bags-packs.com

Спасибо!