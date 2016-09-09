Макет для корпоративного календаря

Дизайн продукцииЗакрыт5 заявок232 просмотра
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1.На 1 плане крупно отрисован петух, который держит в одной руке кофе ,во второй руке хот-дог. Он облокачивается на ТРК ,которая нарисована у самой “стенки календаря” (минимальная ее часть, дабы избежать недоразумений

во время порезки) У петуха одна лапа заложена за другую.  Петух одет в черные шорты, белую рубашку и галстук.

2.На 2м плане отрисована ТРК, рядом с ней заправляется автомобиль с номерами 2017. Рукав ТРК вставлен в бак автомобиля. На ТРК нарисованы виды топлива, номер колонки.

3.На 3м плане  отрисована заправка ( магазин)

7 лет назад
atan1995
23 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Suhotcheva
Алина 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$50
14 дней
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