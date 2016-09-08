Фотокнига на 10 разворотов

Добрый день! Меня зовут эдик, я хочу заказать брату на юбилей 50 лет фотоколлаж в виде альбома-книги , где будут фото и наши пожелания со стихами! Что для этого нужно и дизайн должен быть самым ...
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нужно создать детскую книгу сказок с использованием фото. полная подготовка к печати и возможно печать.
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