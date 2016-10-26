Сделать визитку по макету

Дизайн продукцииЗавершен26 заявок265 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать двустороннюю визитку.

По макету. С текстом. Вам нужно будет лишь все красиво оформить )

Портфолио прошу указывать, чтобы я понимал ваш уровень.

7 лет назад
forest88
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
11 часов назад
7 лет назад
$15
2 дня
Все понравилось! Все сделано быстро и на профессиональном уровне! Спасибо.
Спасибо большое Александру за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Понятное задание, своевременная оплата в полном объеме! Рекомендую Александра как очень хорошего и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!