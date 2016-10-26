Сделать визитку по макету

1.На 1 плане крупно отрисован петух, который держит в одной руке кофе ,во второй руке хот-дог. Он облокачивается на ТРК ,которая нарисована у самой “стенки календаря” (минимальная ее часть, дабы избежать недоразумений во время порезки) У ...
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Нужно сделать двустороннюю визитку.
По макету. С текстом. Вам нужно будет лишь все красиво оформить )
Портфолио прошу указывать, чтобы я понимал ваш уровень.
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