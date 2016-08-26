Vladosik777

Требуется разработка проекта на баню под строительство. Выполнение 1) Каркасник 2) Газоблоки Баня планируется для зимнего использования в Московской области.
- Архитектура зданий5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется обработать фото, 3Д коробку сделать более "живой" и измельчители - цвет сделать насыщенным стальным. На выходе нужен jpg и psd.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $45
Необходимо разработать каталог продукцииДизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $45
Требуется обработка 9 фото (продажные фото) + инфографика. ТЗ пришлю.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $45
Требуется обработка 9 фото (продажные фото) + инфографика. ТЗ пришлю.Обработка фотографий6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Требуется создать благодарственную карточку клиента. Текст и нравящиеся дизайны вышлю.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
Направление продукта - Кухонные принадлежности ТЗ, Исходники логотипа, Варианты понравившихся работ предоставлю.Дизайн продукции18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $45
Необходимо разработать логотип для рынка Америки - (Бренд принадлежностей для кухни, премиум-класса ) Победитель будет разрабатывать всю дальнейшею айдентику для бренда. Мы огласим победителя в конце данного конкурса, с соответствующим ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад