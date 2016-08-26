Vladosik777

Владислав Vladosik777

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Проект

    Требуется разработка проекта на баню под строительство. Выполнение 1) Каркасник 2) Газоблоки Баня планируется для зимнего использования в Московской области.

    Архитектура зданий5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обработка фото

    Добрый день. Требуется обработать фото, 3Д коробку сделать более "живой" и  измельчители - цвет сделать насыщенным стальным. На выходе нужен jpg и psd.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн упаковки

    Направление продукта - Кухонные принадлежности ТЗ, Исходники логотипа, Варианты понравившихся работ предоставлю.

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка логотипа

    $45

    Необходимо разработать логотип для рынка Америки -  (Бренд принадлежностей для кухни, премиум-класса )  Победитель будет разрабатывать всю дальнейшею айдентику для бренда. Мы огласим победителя в конце данного конкурса, с соответствующим ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

yaremchuk17
30 лет
8 лет в сервисе
Был
43 минуты назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Обработка фото
Хороший заказчик, всё четко. Рекомендую)
Все быстро, качественно. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Инфографика 9 фото
Прекрасный заказчик. Рекомендую
Все отлично. СПАСИБО!
Ответный отзыв
tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Каталог продукции
Очень приятный заказчик. Четко сформулировал цели и задачи, предоставил материалы. Связь постоянная и оплата своевременная. Приятно было работать. Надеюсь на сотрудничество. Рекомендую
Тарас - профессионал своего дела, работать было легко и просто! Создал отличный каталог продукции, выполненная работа превзошла ожидания! быстрый срок исполнения, отличный дизайн, креативный подход к делу! Всем рекомендую! будем обращаться сами еще!
Ответный отзыв
aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Создание карточки клиента
Очень грамотный заказчик и вежливый человек четко формулирующий свои мысли. С таким человеком всегда приятно работать. Никаких гаданий по кофейной гуще и простоев в работе. Своевременная оплата. Всем рекомендую!
Александр отличный дизайнер и исполнитель. работа превзошла ожидания. Приятно и легко общаться, выыполнил быстрее оговоренного срока. Дизайн работы понравился сразу, доработки корректируются моментально. Будем работать и в дальнейшем при необходимости, Рекомендую всем!
Ответный отзыв
moschckov
Евгений 
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$45
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа
Задача поставлена чётко, работать легко. Рекомендую!
Всем рекомендую, все быстро и качественно.
Ответный отзыв