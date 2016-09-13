Предвыборная листовка

добрый день, нужно нарисовать картинку, как в втором файле, для аппарата в первом файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для простого видеоролика требуется разработать статичный графический фон (по сути плакат, листовка). (Сам ролик - статичное изображение и наложенный голос)
Стандартный формат - фотография и текст с визуальными акцентами (куда, когда и за кого).
Изыски не нужны, но нужно чтобы выглядело достойно
Кандидатам вышлю вариант который разработала местная телекомпания (качество работы не устроило, но переделывать они не готовы) поэтому срочно ищу специалиста.
Сделать нужно сегодня.
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